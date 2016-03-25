19.01.2017 09:51



Для лобіювання інтересів України у США Національна рада реформ залучила компанію BGR Group, але у Президента запевняють, що її послуги оплачуються за підтримки міжнародних донорів, а не з держбюджету.

Про це заявив заступник глави Адміністрації президента і секретар Нацради реформ Дмитро Шимків, передає «Закон і Бізнес».

«З метою просування інтересів України в США, залучення американських інвестицій та інформування урядових та громадських інституцій США, щодо досягнень і результатів реформ в Україні, Національна рада реформ за сприяння Українського Фонду підтримки Реформ в Україні залучила у якості консультантів, американську компанію BGR Group. Дана ініціатива відбувається за підтримки донорів, без використання державних коштів», — написав Шимків у Facebook.

Він також пояснив, що Фонд підтримки реформ в Україні для потреб Наради реформ та уряду протягом останніх двох років фінансує різні реформаторські ініціативи та команди реформ, залучаючи донорські кошти від ЄБРР, WesternNIS Enterprise Fund (США), ОБСЄ, урядових програм Канади та Німеччини, Фонду «Відродження», посольств США та Великобританії, тощо.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Україна платить 50 тисяч доларів щомісяця лобістам BGR Group у США.

Закон і Бізнес