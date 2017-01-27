Італійська влада планує провести для імамів та інших некатолицьких духовних осіб низку навчальних курсів з ознайомлення з основами конституції країни. Уряд сподівається таким чином уникнути радикалізації вірян.

Програма призначена для релігійних діячів, які приїжджають до Італії з країн, що не входять до Європейського Союзу. «Мета полягає в тому, щоб створити атмосферу толерантності через висвітлення прав і обов’язків, властивих нашим демократичним суспільствам», — заявила професор Болонського університету Фредеріка Ботті.

The Local відзначає, що з 2015 року з країни за підозрою в пропаганді екстремізму було депортовано 134 особи, включаючи 12 імамів.

Перші заняття почнуться вже в лютому в м.Равенна (регіон Емілія-Романья), де розташована єдина легальна мечеть на півночі країни.