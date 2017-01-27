Торговельним мережам у Марокко заборонили продаж бурок і повідомили про необхідність знищити наявні запаси.

Представник міністерства внутрішніх справ країни відзначив, що, забороняючи виготовлення і продаж бурок, влада прагне запобігти злочинам і терактам, повідомляє DW.

Урядовці вже відвідали багато підприємств, що спеціалізуються на роздрібному продажі одягу, й попередили про необхідність протягом 2-х діб позбавитися від запасів бурок.

У Марокко бурки не надто поширені, релігійні жінки зазвичай носять хіджаби або нікаби.