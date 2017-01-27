в„–3 (1301) 21.01—27.01.2017
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Торговельним мережам у Марокко заборонили продаж бурок і повідомили про необхідність знищити наявні запаси.
Представник міністерства внутрішніх справ країни відзначив, що, забороняючи виготовлення і продаж бурок, влада прагне запобігти злочинам і терактам, повідомляє DW.
Урядовці вже відвідали багато підприємств, що спеціалізуються на роздрібному продажі одягу, й попередили про необхідність протягом 2-х діб позбавитися від запасів бурок.
У Марокко бурки не надто поширені, релігійні жінки зазвичай носять хіджаби або нікаби.
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