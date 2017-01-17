26.01.2017 16:18



Влада Палау вирішила відмовитися від бідних туристів. Президент країни Томас Ременгесау представив законопроект, згідно з яким на острівній державі будуватимуть тільки п’ятизіркові готелі.

Уряд хоче зробити акцент на приверненні заможних мандрівників, а не великої кількості бідних туристів. За словами Т.Ременгесау, турпотік на Палау впаде, але сумарні витрати відпочивальників зростуть, оскільки до країни приїжджатимуть забезпечені гості.

Президент також закликав елітні готелі розвивати відповідну туристичну інфраструктуру, наприклад будувати дороги й прокладати системи очищення води. У відповідь влада Палау пообіцяла податкові пільги й інші послаблення.

Республіка Палау — асоційована із США держава у Філіппінському морі Тихого океану. На індустрію туризму припадає приблизно 85% ВВП країни, повідомляє The Telegraph.

Острови досить популярні в китайських туристів, які небагато витрачають під час відпочинку. Водночас через наплив мандрівників страждає природа Палау, зокрема руйнуються коралові рифи.

Палау — окрема республіка в Океанії, до складу якої входить знаменитий архіпелаг Баунті з чудовими пляжами.