У Барселоні перестали штрафувати вуличних повій. Штрафні санкції не дають позитивного ефекту, а їх відміна ніяк не впливає на кількість жриць кохання.

Відтоді, як у червні 2015 року посаду мера Барселони зайняла Ада Колау, агенти поліції з Міської гвардії не штрафують вуличних повій.

Це стверджують самі жриці кохання, які працюють у різних туристичних районах міста. Їх чисельність майже стабільна. Так, на ділянці, до якої належать Сант-Антоні, Робадор, Рамбла та Олімпійське містечко, налічується близько 60 повій. Протягом минулого року в Старому місті жодну з них не оштрафували. За той же період такому адміністративному покаранню піддали 80 їхніх клієнтів.

Як визнають представники міської влади, штрафні санкції, що раніше накладалися на жінок легкої поведінки, не дали жодного позитивного ефекту, а їх відміна ніяк не вплинула на кількість розпусниць.