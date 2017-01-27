У Південній Кореї стюардесам дозволили використовувати шокери проти пасажирів

Південнокорейська авіакомпанія Korean Air дозволила своїм бортпровідникам використовувати електрошокери для втихомирення буйних пасажирів.

Співробітникам компанії і раніше видавали електрошокери, але ті їх не застосовували проти бешкетників, оскільки правила дозволяли використовувати подібні пристрої тільки в разі реальної загрози життю екіпажа і пасажирів літака, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Тепер ці правила суттєво розширені. Персонал авіакомпанії зможе користуватися електрошокерами у випадку будь-яких спроб агресивних пасажирів застосувати силу. Також бортпровідників відправлять на курси, де навчатимуть поводитися зі спеціальними засобами фізичного впливу.

Таке рішення компанія прийняла після інциденту, що стався недавно в літаку, який прямував з Ханоя до Сеула. Один з пасажирів почав нападати на інших, після чого його вгамував американський співак Річард Макс, котрий летів цим рейсом.

Чоловіка після приземлення передали правоохоронним органам країни. Але на цьому історія не закінчилася. Р.Макс написав у соцмережі, що співробітники Korean Air були дуже погано екіпіровані, аби впоратися без його допомоги. Дружина співака теж розкритикувала бортпровідників, відзначивши, що в них були електрошокери, але вони не знали, як ними користуватися в реальних умовах.