Школярок-мусульманок зобов’язали плавати в басейнах з хлопчиками

Європейський суд з прав людини постановив, що рішення влади Швейцарії відправляти дівчаток-мусульманок на уроки плавання разом з хлопчиками не порушує релігійних прав.

Розглянувши скаргу, суд визнав, що влада країни має повне право вимагати неухильного виконання шкільної програми з метою успішної інтеграції дітей у швейцарське суспільство.

ЄСПЛ постановив: хоча такі вимоги й можна розцінити як певне втручання в свободу віросповідання, але вони не становлять серйозного порушення цієї свободи.

У рішенні суду мовиться, що швейцарська влада діяла в рамках закону, спрямованого на захист учнів іноземного походження від суспільної ізоляції.

Скаргу подали двоє громадян Швейцарії турецького походження, які не хочуть, аби їхні доньки відвідували обов’язкові шкільні уроки плавання, на яких займаються і хлопчики.

Влада Швейцарії заявила, що від таких уроків можна відмовитися з релігійних міркувань, але тільки у випадку, якщо дівчатка вже досягли віку статевого дозрівання.

В результаті в 2010 році батьків, які відмовилися відправляти дочок на такі уроки, оштрафували приблизно на €1,3 тис. за порушення батьківських обов’язків. Після цього вони звернулися до ЄСПЛ.