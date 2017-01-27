У Лондоні можна заплатити за обід фізичними вправами

Мережа фітнес-клубів відкрила в Лондоні кафе, в якому можна розплатитися за страви виконанням фізичних вправ. Звісно, це слід зробити до, а не після їжі.

Щоб отримати безкоштовний ланч, потрібно виконати 6-хвилинну високоінтенсивну програму, до якої входять присідання, вправи для преса, ножні випади, віджимання, заняття на біговій доріжці і велотренажері. Допускається відпочинок тривалістю 30 с між різними видами вправ.

За свої старання прихильники здорового способу життя отримають піту з овочами, а також копченим лососем або смаженим сиром «халумі» (на вибір). Також їм дадуть кілька продуктів для корисної перекуски — горіхи, фрукти, базилік, повідомляє Daily Mirror.

Правда, такий режим оплати в діятиме кілька днів у січні і тільки в обідні години.

Власники фітнес-клубів задумалися про необхідність змін у стилі життя сучасних людей після того, як провели власне дослідження, згідно з яким службовці проводять 90% часу в офісах за робочим столом. З урахуванням середнього 8-годинного робочого дня за рік, за підрахунками експертів, набігає 1576 год. (близько 65 днів) сидячого способу життя.

Крім того, з тисячі респондентів 28% зізналися, що обідають також переважно перед монітором. Причому чверть опитаних вважає за краще замовляти їжу, не відриваючись від стільця — через мобільні додатки.