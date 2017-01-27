Голландське рекламне агентство розробило куртки для безхатьків з вбудованими платіжними терміналами. Вони дозволять жителям Амстердама подавати милостиню з банківських карток.

Розробники вважають, що зростання популярності безготівкових платежів зробило життя бездомних важчим. Оскільки перехожі часто не мають при собі готівки, заробити жебрацтвом стало майже неможливо, повідомляє Stock News.

Куртка з вбудованим платіжним терміналом допоможе розв’язати цю проблему. Щоб пожертвувати €1, достатньо на кілька секунд піднести до грудей її володаря безконтактну банківську картку.

Однак отримані в такий спосіб кошти щасливі власники чудо-курток не зможуть витрачати на власний розсуд. Зібрані гроші йдуть на рахунок центру допомоги безхатченкам. Передбачається, що його співробітники простежать за витратою коштів і не дозволять розтринькати весь заробіток на алкоголь чи наркотики.

Агентство виготовило кілька прототипів куртки й роздало їх амстердамським жебракам. Якщо випробування завершаться успішно, проект може бути розширений.