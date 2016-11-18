18.01.2017 15:53



Голова Національного банку України застосовує адміністративний ресурс для тиску на суддів. Під час судових засідань керівництво НБУ намагається вплинути на рішення у потрібних їм справах.

Як повідомляє УНН, про це під час засідання Підкомітету Верховної Ради з питань взаємодії з громадянським суспільством заявили представники ГО «Громадський контроль банк», передає «Закон і Бізнес».

Вони стверджують, що останнім часом все частіше можна зустріти на судових засіданнях голову НБУ, яка приходить туди зовсім не для того, аби захистити права вкладників.

«Слід зауважити, що останнім часом до розгляду справ залучається адміністративний ресурс. Наприклад, голова НБУ приходить на певні засідання і намагається давити на суд. Але ходить вона лише на ті засідання, які цікаві НБУ, і не приходить на засідання, де захищаються права вкладників», — розповів адвокат-представник громадської організації А. Марінушкін.

Закон і Бізнес