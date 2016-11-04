18.01.2017 17:58



Адвокатське об’єднання «Спенсер і Кауфманн» посіло дев'яте місце у рейтингу юридичних компаній за висвітленням у засобах масової інформації у 2016 році.

Під час аналізу, що проводила компанія NOKs fishes, яка спеціалізується на медіа-дослідженнях, вивчалася робота понад 80 юркомпаній і 1000 юристів. Зокрема, було проаналізовано більш ніж 3500 українських сайтів, 400 друкованих ЗМІ, 24 телеканали і 18 радіостанцій.

Серед ТОП-30 найбільш представлених у ЗМІ юристів (за кількістю згадувань та часткою логічної представленості у текстах) названо керуючого партнера АО «Спенсер і Кауфманн» Валентина Загарія та радника Миколу Ліхачова.

Закон і Бізнес