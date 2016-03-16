18.01.2017 13:49



Власники 95% акцій товариства зможуть примусово викупати частки міноритаріїв, а останні – вимагати від мажоритарних акціонерів справедливої ціни за них. Також пропонується врегулювати на законодавчому рівні укладення корпоративних договорів.

Парламент прийняв у першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» (№2302а-д).

Документом вводиться механізми надання особі (особам, що діють спільно), яка є власником 95% і більше акцій товариства, права здійснювати примусовий викуп акцій у інших акціонерів (squeeze-out) та надання кореспондуючого права міноритарним акціонерам вимагати від контролюючого акціонера викупу в них акцій за справедливою ціною (sell-out).

Крім того, передбачені норми щодо розкриття інформації про зміну власників акцій, яким належить понад 5% простих акцій публічного акціонерного товариства, про набуття особою 50%, 75% або 95% акцій товариства, та інформації про таких власників акцій.

Також у першому читанні прийнятий законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів» (№4470). Документ регламентує питання укладення акціонерами АТ та учасниками (засновниками) товариств з обмеженою відповідальністю договорів з метою спільної реалізації їх прав.

Цивільний кодекс доповнюється нормами, які уможливлять задіяти механізм корпоративних договорів у господарських товариствах. Також передбачені доповнення закону «Про цінні папери та фондовий ринок» нормами щодо необхідності розкриття інформації про факт укладання угод між акціонерами.