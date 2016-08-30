18.01.2017 12:09



За результатами роботи підрозділів внутрішньої безпеки в 2016 році розпочато 506 кримінальних проваджень проти посадових осіб органів Державної фіскальної служби. З них за фактами хабарництва – 97 проваджень, а за фактами зловживання владою – 210.

Про це розповів начальник Управління внутрішньої безпеки ДФС Юрій Шеремет, передає «Закон і Бізнес».

«Під час розслідування кримінальних проваджень працівникам органів ДФС оголошено 189 повідомлень про підозру у вчиненні злочинів у сфері службової діяльності, у тому числі 84 – за одержання неправомірної вигоди. До суду надіслано матеріали 116 кримінальних проваджень, з них 26 посадовців визнано винними у скоєнні злочинів», – повідомив він.

Як наголосив Ю. Шеремет, за вказаний період оголошено про підозру 14 особам за підбурення посадових осіб фіскальної служби до корупційних дій, з яких шість визнано винними.

Крім того, за матеріалами підрозділів внутрішньої безпеки складено та направлено до суду 41 протокол за скоєння правопорушень, пов'язаних з корупцією, за якими судами прийнято 21 рішення про притягнення осіб до адміністративної відповідальності.

У відомстві зазначають, що особлива увага приділялася відпрацюванню звернень від фізичних та юридичних осіб зі скаргами на протиправні дії працівників ДФС. Так, було проведено близько 3,1 тис. службових перевірок та розслідувань. За їх результатами у 1,5 тис. випадках інформація підтвердилась, як наслідок – до дисциплінарної відповідальності було притягнуто 737 посадових осіб, з них 216 – звільнено з органів ДФС.

«Для упередження прийняття на роботу в органи ДФС осіб, які схильні до корупції, ми під час співбесід з кандидатами застосовуємо так звані «детектори брехні». За їх результатами з початку року було відмовлено у призначенні на посади 77 особам, які належать до компетенції Голови ДФС, та 31 особі, що відносяться до номенклатури територіальних підрозділів», – зазначив Юрій Шеремет.

Закон і Бізнес