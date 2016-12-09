18.01.2017 10:52



Національне агентство з питань запобігання корупції пропонує розширити коло суб’єктів, на яких поширюється дія Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Як повідомляє Агентство, зауваження та пропозиції до проекту постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950», розробленої Нацдержслужбою, схвалено на черговому засіданні НАЗК, передає «Закон і Бізнес».

У новій редакції проекту Порядку пропонується розширити коло суб’єктів, на яких поширюється його дія, та включити осіб, які відповідно до пункту 2 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Окрім цього, внесено пропозицію впровадити механізм проведення службового розслідування щодо окремих категорій посадових осіб місцевого самоврядування. Йдеться про голів районних та районних у містах рад.

У НАЗК запевняють, що запропоновані зміни удосконалять процедуру проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також відповідність його положень вимогам актів законодавства у сфері запобігання корупції.

Закон і Бізнес