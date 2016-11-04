18.01.2017 10:20



Співробітники одеської поліції затримали обвинуваченого у крадіжці та вбивстві, який минулого місяця втік з приміщення Києво-Святошинського районного суду Київської області.

Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в Одеській області, передає «Закон і Бізнес».

Повідомляється, що о 8:30 на вулиці Проценка в Суворовському районі Одеси правоохоронці застосували табельну зброю для затримання 26-річнного уродженця Молдови В. Стрижко, який до втечі із суду перебував під вартою за обвинуваченням у вбивстві, незаконному зберіганні зброї та крадіжці.

«Під час затримання злочинець намагався втекти на автомобілі, але в результаті злагоджених дій правоохоронців автомобіль був заблокований в районі вулиці Грушевського, а зловмисник — затриманий і доставлений до відділу поліції», — повідомили правоохоронці та зазначили, що наразі проводяться слідчі дії, затриманий дає свідчення і буде переданий київським правоохоронцям.

Закон і Бізнес