17.01.2017 16:46



19 січня столичні бізнесмени зберуться для розширення бази корисних контактів у ділових колах на спільному засіданні комітетів підприємців Київської торгово-промислової палати. Цей захід буде підготовчим до зустрічі Міжнародного Трейд-клубу 31 січня.

Спільне засідання відбудеться 19 січня 2017 року з 15:00 до 16:30, передає «Закон і Бізнес».

В засіданні візьмуть участь представники великого, середнього та малого бізнесу міста Києва. Підприємства переважно будуть представлені їх керівниками або заступниками.

Зокрема обговорюватимуться питання підготовки до зустрічі Міжнародного Трейд-клубу — щорічної події, яка проводиться за підтримки Київської торгово-промислової палати. У цьому році зустріч Міжнародного Трейд-клубу відбудеться 31 січня у Київській торгово-промисловій палаті.

В рамках засідання будуть говорити про засоби ефективної презентації компаній та продуктів в рамках Трейд-клубу, а також способи використання ресурсів Київської ТПП. Зокрема, будуть презентовані маркетингові та PR можливості Київської ТПП і надані поради досвідченого маркетолога щодо просування товарів і послуг на українському та закордонних ринках.

Участь у зустрічі є безкоштовною. Крім того це корисні півтори години та реальна можливість розширити базу контактів у ділових колах столиці.

Представники усіх комітетів Палати вперше зберуться разом у новому форматі, щоб обговорити актуальні проблеми та об'єднати зусилля бізнесу з їх вирішення. Також це можливість ознайомитися з діяльністю і можливостями Київської торгово-промислової палати та її комітетів підприємців.

Реєстрація на захід є обов’язковою та здійснюється до 18 січня 2017 за телефоном: (044) 482 04 37 або e-mail: elozina@kiev-chamber.org.ua та lipskygroup@gmail.com. У листі необхідно зазначити назву підприємства, код ЄДРПОУ, П.І.Б. представників підприємства, контактний телефон та E-mail. Реєстрація учасників підтверджується організаторами електронною поштою окремим листом.

Після засідань комітетів підприємців, 31 січня відбудеться зустріч Міжнародного Трейд-клубу.

Мета Трейд-клубу — ознайомлення іноземних дипломатів з економічним потенціалом регіонів і промислових підприємств України, сприяння в установленні міцних ділових контактів між українськими та іноземними підприємцями. Матеріали, які іноземні дипломати отримують в рамках зустрічей Трейд-клубу використовуються для підготовки пропозицій представникам бізнесу та урядів своїх країн для налагодження торгово-економічних зв’язків з Україною.

Програмою зустрічі Трейд-клубу передбачено проведення індивідуальних зустрічей та переговорів з членами Клубу, де кожне українське підприємство протягом двох годин зможе напряму поспілкуватись з представниками відповідних країн та надати свої пропозиції. Це можливість двохгодинного спілкування з представниками майже 30 країн.

Реєстрація на захід є обов’язковою. Детальну інформацію щодо реєстрації та умов участі у зустрічі Міжнародного Трейд-клубу можна дізнатися за телефоном: (044) 482 04 40 або E-mail: belikov@kiev-chamber.org.ua.

Закон і Бізнес