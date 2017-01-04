17.01.2017 15:56



Вища судова інстанція ФРН відхилила позов Бундестагу щодо заборони діяльності Націонал-демократичної партії Німеччини. Суд вважає, що вона не становить загрози демократичному ладу в країні.

Як повідомляє Deutsche Welle, таке рішення сьогодні, 17 січня, виніс Федеральний конституційний суд, передає «Закон і Бізнес».

Партії закидали прагнення ліквідувати демократичний лад в країні — таке формулювання міститься у позові про заборону НДПН, поданому у 2013 році до суду Бундестагом.

Популярність НДПН, яку називають наступницею очолюваної Адольфом Гітлером НСДАП, значно знизилась в останні роки: на регіональних виборах в 2016 році вони втратили мандати в останньому земельному парламенті — в Мекленбурзі-Передній Померанії. Партія на даний момент налічує близько 5 тисяч членів і не має великого впливу в ФРН. Із близько 230 тисяч депутатів місцевих органів влади по всій Німеччині всього близько 360 є членами НДПН.

Цей процес — вже друга спроба заборонити НДПН. Першу було зроблено у 2003 році урядом соціал-демократів та зелених на чолі з канцлером Ґергардом Шредером. Однак тоді Конституційний суд відхилив позов після того, як стало відомо, що докази проти НДПН значною мірою були надані членами партії, які працювали на німецькі спецслужби. Питання про те, чи є ультраправа НДПН ворожою до Конституції, тоді так і не розглянули по суті.

У своєму вступному виступі під час судових слухань голова Конституційного суду Андреас Фоскуле назвав заборону будь-якої партії «палицею з двома кінцями», пояснивши, що такий захід «обмежує свободу, щоб її ж і зберегти».

«Будь-який судовий процес про заборону як таку є серйозним випробуванням для вільної демократичної правової держави», — наголосив Фоскуле.

Як раніше повідомляло агентство Reuters, на початку грудня 2011 року, у зв'язку із затриманням членів неонацистської організації «Націонал-соціалістичне підпілля», причетних до 10 вбивств (переважно, турків) та 14 пограбувань, міністр внутрішніх справ Німеччини Ганс-Петер Фрідріх виступив із заявою, що постарається добитися заборони діяльності НДПН. Це викликано тим, що у кінці листопада 2011 року був заарештований член НДПН Ральф Воллебен, підозрюваний у причетності до 6 вбивств, здійснених членами НПВ, а також одного замаху на вбивство.

Закон і Бізнес