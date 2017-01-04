Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ КС Німеччини вирішив не забороняти партію, яку уряд вважає неонацистською

У своєму вступному виступі під час судових слухань голова Конституційного суду Андреас Фоскуле назвав заборону будь-якої партії «палицею з двома кінцями», пояснивши, що такий захід «обмежує свободу, щоб її ж і зберегти».

У своєму вступному виступі під час судових слухань голова Конституційного суду Андреас Фоскуле назвав заборону будь-якої партії «палицею з двома кінцями», пояснивши, що такий захід «обмежує свободу, щоб її ж і зберегти».

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