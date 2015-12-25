17.01.2017 13:36



Народні обранці вирішили перевести весь громадський транспорт на електронні розрахунки: відповідний закон був прийнятий сьогодні Верховною Радою. Новацію реалізують за рахунок самих перевізників, а в кінцевому результаті — пасажирів.

17 січня 256 народних депутатів підтримали законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті» (№4121) у другому читанні та в цілому.

Документ передбачає відмову від «застарілої системи використання паперових квитків». На думку авторів пропозиції, повсюдне запровадження це унеможливлює контроль за реальним пасажиропотоком на маршрутах громадського транспорту, і головне — за обігом готівки.

На заміну прийде автоматизована система обліку оплати проїзду, яка, переконують нардепи, забезпечить багато економічних переваг. Однак, ті, що наведені у пояснювальній записці, — нагадують радше побажання. Але для підприємств, що виготовлятимуть спеціальні пристрої автоматизованої оплати, новий закон дійсно дасть суттєвий прибуток. Так само і для виробників спеціальних проїзних документів для пільгових категорій громадян.

Право вимагати від усіх перевізників встановлення автоматизованих систем делеговане органам місцевої влади. І, вочевидь, вони з цим не зволікатимуть, адже у випадку із комунальним транспортом це ще й додаткові кошти з бюджету.

Водночас закон зобов’язує пасажирів використовувати лише електронні квитки для оплати проїзду за наявності відповідної систему в їхньому населеному пункті. Урешті-решт, вони ж і оплатять обладнання рухомого складу такими системами у вартості проїзду.

Закон і Бізнес