17.01.2017 11:01



Міністерство фінансів подало на розгляд Уряду проект Закону про створення фінансової поліції. У відомстві сподіваються на якомога швидше погодження розробленого документа Урядом та Верховною Радою.

Про це виданню «Закон і Бізнес» повідомила прес-служба Мінфіну.

«Сьогодні Мінфін подав на розгляд Кабінету Міністрів законопроект про створення фінансової поліції — аналітичної служби розслідувань, а не карального органу. Як і було обіцяно, процес запущено і всі необхідні кроки здійснюються. Наразі найважливіше — це якомога швидше прийняти законопроект КМУ та в Парламенті», — говориться у повідомленні.

Як раніше заявляв міністр фінансів Олександр Данилюк, у законопроекті про створення фінансової поліції планують встановити квоту на представників силового блоку та обмежити штат 2500 працівників, що у шість разів менше за сучасну чисельність податкової міліції.

Найскоріше прийняття Закону та створення фінансової поліції вирішить правову колізію, що сталася через помилку у тексті закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», який набув чинності з 1 січня та де-юре залишив податкову міліцію поза законом.

Закон і Бізнес