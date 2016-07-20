17.01.2017 10:32



За минулий рік 211 народних депутатів отримали відшкодування вартості проїзду по території України у розмірі 5,5 млн гривень. Більшість парламентарів витратила на подорожі країною не менше 26 000 гривень.

Про це ідеться у відповіді апарату Верховної Ради на запит Українських Новин, передає «Закон і Бізнес».

130 депутатів отримали компенсацію по 26 136 гривень, у тому числі заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд і голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак. По 28 150 гривень отримали 24 депутати, зокрема, депутат від фракції «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найєм. Інші депутати отримали компенсацію від 4,8 до 28,5 тис. гривень.

Серед тих, хто отримали компенсацію за проїзд значаться перший заступник генерального прокурора, колишній депутат від НФ Дмитро Сторожук — 16,6 тис. гривень, депутат від БПП Сергій Лещенко — 26,9 тис. гривень. Також компенсацію отримала перший заступник голови Ради Ірина Геращенко — 27,7 тис. гривень і голова фракції «Об'єднання «Самопоміч» Олег Березюк — 26,9 тис. гривень.

Як відомо, згідно закону «Про статус народного депутата України», у видатках на забезпечення Верховної Ради передбачаються кошти на проїзд депутатів усіма видами транспорту.

Закон і Бізнес