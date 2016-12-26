17.01.2017 09:54



Законодавством встановлено вичерпний перелік документів, що подаються кандидатом на посаду судді до ВККС. Однак окремі положення Умов проведення конкурсу до Верховного Суду вимагають додаткові документи, надання яких неможливе.

Про це ідеться у заяві Асоціації адвокатів України щодо допуску адвокатів до конкурсу на посади суддів Верховного Суду, передає «Закон і Бізнес».

Адвокати звертають увагу судової влади, народних депутатів та Президента на невідповідність Умов проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду частині 3 статті 71 закону «Про судоустрій та статус суддів», яка містить пряму заборону вимагати від кандидата надання не визначених цією статтею документів.

Зокрема ідеться про вимоги надання адвокатами ордерів, декларації фізичної-особи підприємця чи самозайнятої особи, договорів та рішень з конкретних справ протягом останніх десяти років.

Асоціація наголошує, що оригінал ордеру — це документ, який передається у справу, яку веде адвокат та не залишається у нього, надати його оригінал по минулих справах неможливо. Договір з клієнтом містить адвокатську таємницю та не може бути переданий без його на те згоди. Також жоден закон не вимагає від адвоката зберігання його справ протягом десяти років, а декларація фізичної-особи підприємця ніяк не підтверджує досвід адвокатської діяльності, так як може стосуватися будь-якої іншої діяльності.

Адвокати вимагають від Вищої кваліфікаційної комісії суддів зареєструвати Умови проведення конкурсу до Верховного Суду у Міністерстві юстиції України як нормативний акт, бо саме через це, на їх думку, в них містяться суперечливі із Законом вимоги.

З повним текстом заяви Асоціації адвокатів України щодо допуску адвокатів до конкурсу на посади суддів Верховного Суду можна ознайомитися за посиланням.

Закон і Бізнес