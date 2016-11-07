17.01.2017 08:55



Сьогодні, 17 січня, Конституційний Суд України у формі письмового слухання розпочне розгляд справи щодо конституційності змін в законодавство, якими для деяких працівників встановлюється окремий вік для отримання пенсії за вислугу років.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у КСУ, початок розгляду справи о 10:00,суддя-доповідач у справі – Олександр Тупицький.

Суб’єкт права на конституційне подання – 45 народних депутатів України – звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення абзаців першого, дванадцятого – двадцять шостого пункту „а“ статті 54, абзаців першого, дванадцятого – двадцять п’ятого пункту „е“, пункту „ж“ статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 року № 1788–ХІІ у редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24 грудня 2015 року № 911–VIII.

Відповідно до змін, внесених Законом № 911, для набуття права на пенсію за вислугу років встановлено умову – досягнення певного віку для:

– працівників льотного та льотно-випробного складу (пункт „а“ статті 54 Закону № 1788);

– працівників освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення (пункт „е“ статті 55 Закону № 1788);

– артистів театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів (пункт „ж“ статті 55 Закону № 1788).

Автори клопотання вважають, що внесеними Законом № 911 змінами суттєво порушено гарантії соціального забезпечення зазначених категорій громадян, оскільки звужено зміст та обсяг їх права на пенсійне забезпечення через обумовлення реалізації цього права не лише набуттям спеціального стажу роботи, а й досягненням певного віку.

Закон і Бізнес