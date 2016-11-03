17.01.2017 08:37



17 січня у Державній регуляторній службі відбудеться круглий стіл, на якому обговорюватимуть порядок реалізації вимог закону про мораторій на перевірки. До розгляду також пропонують проект Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ДРС, круглий стіл розпочнеться о 12:00 за адресою: Київ, вул. Арсенальна, 9/11.

Серед питань до обговорення:

- Порядок реалізації вимог Законів України від 03.11.2016 «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» №1728-VIII та від 03.11.2016 «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» № 1726-VIII.

Зокрема, пропонується обговорити Порядок надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав, а також створення та механізм роботи Ради з питань державного нагляду (контролю), яка буде дорадчим колегіальним органом при ДРС.

- проект Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року.

Зокрема, пропонується обговорити розділ 1.4. «Розвиток конкуренції, малого та середнього бізнесу» проекту Плану в межах компетенції ДРС.

Детальніше про захід читайте за посиланням.

Закон і Бізнес