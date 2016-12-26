16.01.2017 18:07



13 січня у Харкові АПУ за підтримки Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого та ВККС презентували програму кваліфікаційного оцінювання кандидатів до Верховного Суду.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» в Асоціації правників України, Харківщина за кількістю кандидатів, які висловили бажання взяти участь у конкурсі на посади суддів Верховного суду, посідає друге місце – 60 осіб.

Метою презентації було обговорення порядку проведення іспиту та методики встановлення результатів оцінювання. Як відомо, анонімне тестування кандидатів на посади суддів відбудеться 30 січня 2017 року, тож кандидати мали нагоду поставити запитання й отримати прямі відповіді.

На запитання кандидатів на посади суддів Верховного Суду відповідав Станіслав Щотка, секретар кваліфікаційної палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Зі вступним словом до учасників на відкритті заходу виступив Вячеслав Комаров — академік Національної академії правових наук України, проректор з навчально-методичної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Закон і Бізнес