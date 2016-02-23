16.01.2017 17:05



Поліцією Донецької області спільно з прокуратурою задокументовано та зібрано доказову базу злочинної діяльності 52 суддів самопроголошеної «ДНР». В тому числі — 22 особи, які були призначені «на посади» вже у 2016 році.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП Донецької області, передає «Закон і Бізнес».

«45 зловмисників оголошені у розшук в 2016 році. Найближчим часом до них приєднаються ще 7. По кожній особі зібрано доказову базу. Кропітка робота тривала два роки. Збором інформації про працівників суду, які присягнули окупантам, займається відділення спеціальної поліції ГУНП в Донецькій області», — говориться у повідомленні.

У поліції заявляють, що наразі триває збір даних стосовно ще 19 осіб. Загалом правоохоронці мають інформацію про 80 працівників «суду», які працюють зараз або працювали раніше під час окупації.

«На кожну особу зібрано близько 60 аркушів з матеріалами, що підтверджують її вину. Серед них – показання свідків, фото- та відеоматеріали. Відносно двох «суддів» — матеріали спрямовані до суду для прийняття рішення про заочне осудження», — розповіли у прес-службі.

Закон і Бізнес