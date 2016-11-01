16.01.2017 15:46



Верховний Суд України оприлюднив український переклад Кодексу належної практики у виборчих справах, який було підготовлено Венеціанською комісією.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВСУ, виборчі спори є предметом суспільного інтересу та викликають пильну увагу громадськості.

Водночас судова практика розгляду справ про виборчі спори свідчить про необхідність удосконалення з метою наближення до європейських виборчих стандартів, зауважили в установі.

У зв'язку з цим, ВСУ пропонує ознайомитися з українським перекладом Кодексу належної практики у виборчих справах, який було підготовлено Європейською комісією «За демократію через право» (Венеціанською комісією).

З оригінальною версією документу можна ознайомитися за посиланням.