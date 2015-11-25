16.01.2017 14:36



Відсутність фактичного переміщення готівкових коштів через митний кордон України з приховуванням їх від митного контролю не утворює складу закінченого адміністративного правопорушення.

Такого висновку дійшов Апеляційний суд міста Києва у справі щодо спроби приховання громадянкою Італії Пізуто Маріленою 230 тисяч євро та 783 тисяч доларів США у коробках з під взуття торгової марки SANAHUNT під час проходження митного контролю на митному пості «Аеропорт «Київ (Жуляни)», передає «Закон і Бізнес».

«Судом апеляційної інстанції було встановлено, що Пізуто М. не переміщувала вилучені у неї готівкові кошти через митний кордон України, так як її дії були припинені до моменту перетину митного кордону України з причин, які не залежали від її волі», — повідомляє прес-служба суду.

Згідно з поясненнями свідка-інспектора митниці, Марілена Пізуто не перетинала митний кордон, а наявний при ній багаж ним самостійно було переміщено до митної зони для огляду.

«Відсутність фактичного переміщення готівкових коштів через митний кордон України з приховуванням їх від митного контролю не утворює складу закінченого адміністративного правопорушення, викладеного у протоколі про порушення митних правил, а є лише замахом на адміністративне правопорушення, відповідальність за який не передбачена нормами чинного Митного кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення», — говориться у рішенні суду.

Як зазначили в АСК, перевіривши матеріали адміністративної справи, наявні та надані в судовому засіданні докази в їх сукупності, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що в діях Пізуто Марілени відсутній склад адміністративного правопорушення, передбачений ч. 1 ст. 483 МК України. Керуючись положеннями ст. 294 КупАП, постанову судді місцевого суду скасовано, а провадження по справі – закрито.

Закон і Бізнес