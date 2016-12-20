16.01.2017 13:22



Комітет з питань правової політики та правосуддя Верховної Ради відхилив основний законопроект «Про Конституційний Суд України» № 5336 та рекомендує прийняти за основу альтернативний під № 5336-1 з подальшим доопрацюванням.

Про це ідеться у висновку Комітету з питань правової політики та правосуддя Верховної Ради від 20 грудня 2016 року, передає «Закон і Бізнес».

«Комітет з питань правової політики та правосуддя вирішив рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про Конституційний Суд України (реєстр. № 5336-1 від 17 листопада 2016 року), поданий народними депутатами України Алєксєєвим С.О., Агафоновою Н.В. та іншими, прийняти за основу та, у зв’язку з цим, відхилити проект Закону про Конституційний Суд України (реєстр. № 5336 від 1 листопада 2016 року), внесений народним депутатом України Одарченком Ю.В.», — зазначено у висновку.

Як зазначили у Комітеті, законопроект № 5336-1 викликає логічні, змістовні, техніко-юридичні зауваження, які можуть бути враховані під час його доопрацювання. Зокрема, ідеться про необхідність уніфікувати використання термінів, зокрема, щомісячне довічне грошове утримання і довічне грошове утримання, попередня перевірка звернень і попередній розгляд звернень, наказ і забезпечувальний наказ, припинення провадження і закриття провадження тощо.

Як повідомлялося у листопаді 2016 року, проект закону «Про Конституційний Суд України» № 5336-1 був схвалений Радою з питань судової реформи.

Схвалений законопроект імплементує зміни до Конституції в частині правосуддя, що набрали чинності 30 вересня 2016 року, щодо порядку організації та діяльності КСУ, статусу суддів Конституційного Суду, встановлює норми щодо підстав і порядку звернення до Суду, процедури розгляду ним справ і виконання рішень Суду. Документом також пропонується впровадити інститут конституційної скарги, як додатковий механізм захисту прав і свобод громадян.

Які особливості альтернативного проекту Закону про Конституційний Суд України № 5336-1 та чим він відрізняється від основного читайте у статті «Єдиний у трьох іпостасях».

Закон і Бізнес