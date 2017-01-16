16.01.2017 10:57



Правоохоронці Харківської області розслідують розбійний напад, заволодіння транспортним засобом та вбивство адвоката Тетяни Попової. Серед версій вчинення злочину — здійснення професійної діяльності.

Про це ідеться у відповіді прокуратури Харківської області на запит Комітету захисту професійних прав та гарантій адвокатської діяльності Асоціації адвокатів України, передає «Закон і Бізнес».

«СВ Харківського ВУ ГУНП в Харківській області 22.12.2016 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016220430004612 за фактом вчинення невстановленою особою розбійного нападу, заволодіння транспортним засобом та умисного вбивства Попової Т.П., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.289, ч.4 ст. 187, ч.2 ст.115 КК України», — говориться у листі.

Також зазначається, що під час досудового розслідування перевіряються усі версії вчинення злочину, в тому числі пов'язані із надання потерпілою юридичних послуг та здійснення адвокатської діяльності.

Наголошується, що хід розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури області.

Нагадаємо, у вечері 22 грудня 2016 року у Харківській області, одразу після виходу з офісу було вбито адвоката Тетяну Попову. У неї залишився 14-річний син та мати пенсійного віку.

Закон і Бізнес