16.01.2017 10:21



Національне антикорупційне бюро України та Національне агентство з питань запобігання корупції підписали Меморандум про співпрацю та обмін інформацією. Документ передбачає доступ НАБУ до інформаційних систем і банків даних, якими володіє НАЗК.

Як повідомляє прес-служба НАБУ, документ підписаний директором Бюро Артемом Ситником та головою НАЗК Наталією Корчак й набуває чинності з дня підписання — 13 січня, передає «Закон і Бізнес».

Всі технічні аспекти, необхідні для забезпечення повного доступу Бюро до реєстру е-декларацій, сподіваються врегулювати до кінця січня 2017 року.

В свою чергу НАЗК нагадує, з 1 січня 2017 року при зазначенні відомостей про цінне рухоме майно, отримані (нараховані) доходи у вигляді подарунків, наявні грошові активи, фінансові зобов’язання, видатки та правочини встановлений поріг декларування визначається у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня звітного року (1600 гривень). Такі зміни стосуються подання декларацій за 2017 рік.

При цьому слід зазначити, що при заповненні декларацій за 2016 рік застосовується розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на 1 січня 2016 року (1378 гривень). Також, з 1 січня 2017 року суб’єкти декларування повідомляють НАЗК про суттєві зміни у своєму в майновому стані, якщо отриманий ними дохід, придбане майно перевищують суму у розмірі 50 прожиткових мінімумів (80 тисяч гривень), встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Закон і Бізнес