Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Керівник юридичного відділу ТОВ «ДЦ Україна» Анна СОЛОМКО:

Анна СОЛОМКО:«Певні роз’яснення щодо застосування законів з’являються тоді, коли сам бізнес знайшов правильні рішення методом спроб та помилок».

Анна СОЛОМКО:«Певні роз’яснення щодо застосування законів з’являються тоді, коли сам бізнес знайшов правильні рішення методом спроб та помилок».

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