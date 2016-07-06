13.01.2017 17:07



Генпрокуратура ініціювала проведення документальних позапланових перевірок повноти сплати податків щодо 29 народних депутатів України. Прокурорів зацікавила різниця між задекларованими коштами та офіційними доходами декларантів.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передає «Закон і Бізнес».

«Генеральною прокуратурою України у ході опрацювання е-декларацій народних депутатів України встановлені факти невідповідності між задекларованими грошовими коштами та офіційно отриманими доходами декларантів, з яких сплачені податки та обов’язкові платежі відповідно до вимог Податкового Кодексу України», — говориться у повідомленні.

Для прикладу ГПУ приводить ситуацію, коли один з народних обранців у період з 2001 по 2016 роки отримав дохід у сумі 600 тисяч гривень. Втім за даними електронної декларації за 2015 рік останньому належать грошові кошти у розмірі майже 22 млн гривень.

«Враховуючи, що такі випадки непоодинокі та з метою встановлення легальності походження задекларованих коштів, а також повноти сплати декларантами та їх податковими агентами належних сум податків до бюджету, Генеральною прокуратурою України перед Державною фіскальною Службою України ініційовано проведення документальних позапланових перевірок з зазначених питань щодо 29 народних депутатів України», — заявили у ГПУ.

Закон і Бізнес