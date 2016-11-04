Бухгалтери та юристи отримали від законодавців вже традиційний «подарунок під новорічну ялинку» у вигляді податкової реформи: 21 грудня 02.35 ночі був схвалений Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні».
Як завжди, очікується спрощення умов для ведення бізнесу, зменшення корупційних ризиків при адмініструванні податків і зборів, усунення неузгодженості, вдосконалення і створення сприятливого середовища… Але що насправді стоїть за такими, що вже набили оскому, обіцянками?
Адвокатське об'єднання «Спенсер і Кауфманн» організовує для юристів і бухгалтерів семінар на тему «Податкова реформа: ключові зміни в 2017 році».
Експертами на заході виступлять:
Тетяна Данільцева – партнер «Спенсер і Кауфманн», керівник практики страхового права і податкових спорів;
Марина Томаш – радник «Спенсер і Кауфманн», керівник податкової практики.
Під час семінару учасники дізнаються про новели податкового законодавства та практичні аспекти його застосування, зокрема:
Податок на прибуток
- невиробничі ремонти і поліпшення, штрафні та інші нові коригування фінансового результату для цілей оподаткування;
- нематеріальні активи і основні засоби;
- безнадійна заборгованість і резерв сумнівних боргів;
- безповоротна фінансова допомога та безоплатні передачі;
- особливості оподаткування нерезидентів;
- авансові внески і дивіденди;
- статус неприбуткових організацій.
ПДВ
- новий порядок отримання бюджетного відшкодування;
- блокування податкових накладних: процедура та наслідки;
- система електронного адміністрування ПДВ: додатковий реєстраційний ліміт;
- нові терміни реєстрації податкових накладних;
- код послуг - новий обов'язковий реквізит в податковій накладній. Код УКТЗЕД для всіх;
- 1 липня 2017 року – знакова дата для податкового кредиту.
ПДФО
- нові добові;
- виплата дивідендів;
- зміни в оподаткуванні вартості навчання.
- розстрочка на сплату податкових зобов'язань, нарахованих на суму прощених кредитів.
Також під час семінару будуть висвітлені правові питання розподілу функцій між ДФС і Мінфіном, розглянуті проблеми запровадження електронного кабінету платника податків, питання прийняття ДФС рішень про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування та їх оскарження, зміни в процедурі оскарження рішень ДФС та порядку бюджетного відшкодування ПДВ.
Для участі у заході необхідно:
1) надіслати електронного листа на адресу event@sklaw.com.ua, вказавши прізвище та ім’я учасника, найменування компанії та посаду, а також контактні дані (телефон, електронна пошта), а також
2) отримати підтвердження про участь від організаторів.
Участь у семінарі безкоштовна.
Захід відбудеться 1 лютого у Radisson Blu Hotel, Kyiv Podil (Київ, вул. Братська, 17-19).
Реєстрація підтверджених учасників заходу та ранкова кава розпочинається о 9:30. Семінар триватиме з 10:00 до 13:00.
Докладніше про захід можна дізнатися за тел. +380 (98) 590 25 35 (Анастасія Глущенко).
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