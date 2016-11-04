13.01.2017 17:57



Бухгалтери та юристи отримали від законодавців вже традиційний «подарунок під новорічну ялинку» у вигляді податкової реформи: 21 грудня 02.35 ночі був схвалений Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні».

Як завжди, очікується спрощення умов для ведення бізнесу, зменшення корупційних ризиків при адмініструванні податків і зборів, усунення неузгодженості, вдосконалення і створення сприятливого середовища… Але що насправді стоїть за такими, що вже набили оскому, обіцянками?

Адвокатське об'єднання «Спенсер і Кауфманн» організовує для юристів і бухгалтерів семінар на тему «Податкова реформа: ключові зміни в 2017 році».

Експертами на заході виступлять:

Тетяна Данільцева – партнер «Спенсер і Кауфманн», керівник практики страхового права і податкових спорів;

Марина Томаш – радник «Спенсер і Кауфманн», керівник податкової практики.

Під час семінару учасники дізнаються про новели податкового законодавства та практичні аспекти його застосування, зокрема:

Податок на прибуток

- невиробничі ремонти і поліпшення, штрафні та інші нові коригування фінансового результату для цілей оподаткування;

- нематеріальні активи і основні засоби;

- безнадійна заборгованість і резерв сумнівних боргів;

- безповоротна фінансова допомога та безоплатні передачі;

- особливості оподаткування нерезидентів;

- авансові внески і дивіденди;

- статус неприбуткових організацій.

ПДВ

- новий порядок отримання бюджетного відшкодування;

- блокування податкових накладних: процедура та наслідки;

- система електронного адміністрування ПДВ: додатковий реєстраційний ліміт;

- нові терміни реєстрації податкових накладних;

- код послуг - новий обов'язковий реквізит в податковій накладній. Код УКТЗЕД для всіх;

- 1 липня 2017 року – знакова дата для податкового кредиту.

ПДФО

- нові добові;

- виплата дивідендів;

- зміни в оподаткуванні вартості навчання.

- розстрочка на сплату податкових зобов'язань, нарахованих на суму прощених кредитів.

Також під час семінару будуть висвітлені правові питання розподілу функцій між ДФС і Мінфіном, розглянуті проблеми запровадження електронного кабінету платника податків, питання прийняття ДФС рішень про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування та їх оскарження, зміни в процедурі оскарження рішень ДФС та порядку бюджетного відшкодування ПДВ.

Для участі у заході необхідно:

1) надіслати електронного листа на адресу event@sklaw.com.ua, вказавши прізвище та ім’я учасника, найменування компанії та посаду, а також контактні дані (телефон, електронна пошта), а також

2) отримати підтвердження про участь від організаторів.

Участь у семінарі безкоштовна.

Захід відбудеться 1 лютого у Radisson Blu Hotel, Kyiv Podil (Київ, вул. Братська, 17-19).

Реєстрація підтверджених учасників заходу та ранкова кава розпочинається о 9:30. Семінар триватиме з 10:00 до 13:00.

Докладніше про захід можна дізнатися за тел. +380 (98) 590 25 35 (Анастасія Глущенко).

Закон і Бізнес