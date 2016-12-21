01.02.2017 08:37



Бухгалтери та юристи отримали від законодавців вже традиційний «подарунок під новорічну ялинку» у вигляді податкової реформи: 21 грудня 02.35 ночі був схвалений Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні».

Як завжди, очікується спрощення умов для ведення бізнесу, зменшення корупційних ризиків при адмініструванні податків і зборів, усунення неузгодженості, вдосконалення і створення сприятливого середовища… Але що насправді стоїть за такими, що вже набили оскому, обіцянками?

Адвокатське об'єднання «Спенсер і Кауфманн» організовує для юристів і бухгалтерів семінар на тему «Податкова реформа: ключові зміни в 2017 році».

Експертами на заході виступлять:

Тетяна Данільцева – партнер «Спенсер і Кауфманн», керівник практики страхового права і податкових спорів;

Марина Томаш – радник «Спенсер і Кауфманн», керівник податкової практики.

Під час семінару учасники дізнаються про новели податкового законодавства та практичні аспекти його застосування, зокрема:

Податок на прибуток

- невиробничі ремонти і поліпшення, штрафні та інші нові коригування фінансового результату для цілей оподаткування;

- нематеріальні активи і основні засоби;

- безнадійна заборгованість і резерв сумнівних боргів;

- безповоротна фінансова допомога та безоплатні передачі;

- особливості оподаткування нерезидентів;

- авансові внески і дивіденди;

- статус неприбуткових організацій.

ПДВ

- новий порядок отримання бюджетного відшкодування;

- блокування податкових накладних: процедура та наслідки;

- система електронного адміністрування ПДВ: додатковий реєстраційний ліміт;

- нові терміни реєстрації податкових накладних;

- код послуг - новий обов'язковий реквізит в податковій накладній. Код УКТЗЕД для всіх;

- 1 липня 2017 року – знакова дата для податкового кредиту.

ПДФО

- нові добові;

- виплата дивідендів;

- зміни в оподаткуванні вартості навчання.

- розстрочка на сплату податкових зобов'язань, нарахованих на суму прощених кредитів.

Також під час семінару будуть висвітлені правові питання розподілу функцій між ДФС і Мінфіном, розглянуті проблеми запровадження електронного кабінету платника податків, питання прийняття ДФС рішень про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування та їх оскарження, зміни в процедурі оскарження рішень ДФС та порядку бюджетного відшкодування ПДВ.

Закон і Бізнес