Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ В Австралії міністр пішла у відставку через відрядженя на курорт

Міністр охорони здоров'я і спорту Австралії С'юзан Лі під час службової поїздки.

Міністр охорони здоров'я і спорту Австралії С'юзан Лі під час службової поїздки.

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