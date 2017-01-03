13.01.2017 16:25



Міністр охорони здоров'я і спорту Австралії С'юзан Лі використовувала службові відрядження на пошук нерухомості. Після того як факт нецільової витрати бюджетних коштів розкрився, глава відомства була змушена покинути свій пост.

До звільнення призвели кілька поїздок, під час яких міністр замість виконання державних обов'язків шукала нерухомість на фешенебельному курорті Голд-Кост в штаті Квінсленд. Коли про це дізналася громадськість, розгорівся скандал, і міністр була змушена подати у відставку, пише ВВС.

При цьому сама міністр стверджувала, що не планувала заздалегідь придбання нерухомості, але по приїзду вирішила здійснити операцію в інвестиційних цілях на суму 795 тис. австралійських доларів (понад 16 млрд грн.). За її словами, покупка була зроблена імпульсивно.

Також з'ясувалося, що вона витрачала кошти платників податків на поїздки з Сіднея на курорт Голд-Кост в переддень Нового року в 2013 і 2014 році.