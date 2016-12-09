13.01.2017 14:31



Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про перевірку достовірності відомостей, зазначених у деклараціях кандидатів на посади суддів Верховного Суду за 2015 рік.

Про це повідомила глава НАЗК Наталія Корчак, передає «Закон і Бізнес».

«НАЗК проводитиме спецперевірку кандидатів на посади суддів Верховного Суду. Перевірка проходитиме за запитами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», — написала на своїй Facebook-сторінці Корчак.

Вона також зазначила, що перевірки почнуться вже з 1 січня 2017 року.

«Рішення про перевірку достовірності відомостей, зазначених у декларації за 2015 рік, і яка здійснюватиметься з 1 січня 2017 року, було прийняте на вчорашньому засіданні Національного агентства», — уточнила Н. Корчак.

Раніше у ВККС розповіли, як проводитимуть тестування кандидатів на посади суддів Верховного Суду.

Закон і Бізнес