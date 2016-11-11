13.01.2017 13:53



Поліція перевіряє інформацію про замінування Київського районного суду міста Одеси.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції, передає «Закон і Бізнес».

«Сьогодні, у 11:55 в поліцію надійшло повідомлення про те, що Київський районний суд міста Одеси, який розташований за адресою: Варненська, 3б, замінований», — говориться у повідомленні.

На місце події направлено слідчо-оперативна група, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, вибухотехнічна служба.

Будівля і прилегла територія суду перевіряються на наявність вибухових речовин і пристроїв.

Це далеко не перший випадок, коли поліція отримує анонімне повідомлення про мінування суду в Одесі. Останній раз таке траплялося два місяці тому. Тоді повідомлялося про замінування Апеляційного суду Одеської області.

Як раніше повідомляла ДСА, на сьогодні з 763 апеляційних та місцевих судів правосуддя здійснюють 675 судів. Зазначені суди, інші органи та установи у системі правосуддя розташовані у 801 будівлі, з яких 453 (56%) не охороняються взагалі, 197 (25%) – тільки вдень, 5 (1%) – лише вночі, цілодобовою охороною підрозділами Національної поліції України забезпечується 146 (18%) приміщень.