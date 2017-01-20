Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Альтернативна медицина

Від трактування поняття «ексклюзивність даних» значною мірою залежить вартість ліків у аптеках. І в небагатих країнах це, як правило, розуміють.

Від трактування поняття «ексклюзивність даних» значною мірою залежить вартість ліків у аптеках. І в небагатих країнах це, як правило, розуміють.

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