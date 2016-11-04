13.01.2017 12:34



Представляємо огляд найважливіших правових тем тижня, про які можна прочитати в новому випуску газети «Закон і Бізнес» N 2 (1300). 16 - 20 січня 2017 року.

Судова влада та реформа

Поява інституту суддів-спікерів вплинула на процес комунікації служителів Феміди із суспільством. У деяких судах почали застосовувати новітні методи спілкування з громадськістю. Про комунікаційні досягнення у Господарському суді Харківської області в інтерв’ю «ЗіБ» розповіла суддя-спікер цієї установи, член Ради суддів Тетяна СУЯРКО. Крім того, вона розказала, чи є в РСУ поділ на «старих» та «нових» її представників.

Щоб успішно подолати перший етап кваліфікаційного оцінювання, кандидатам на посади у Верховному Суді потрібно буде правильно відповісти принаймні на 100 тестових питань зі 120. Крім того, чітко викласти мотивувальну та резолютивну частини рішення в модельній справі. А от під час другого етапу випробування претендентам «залізуть у голову та душу». Більше про це у статті «Відкрити душу ВККС».

Цього року судову систему чекає безпрецедентне підвищення: видатки на її потреби, передбачені в державному бюджеті, зросли на 62% порівняно з 2016-им. Утім, «кошторисний бум» очікує не всі установи. Якщо місцеві та апеляційні суди отримають грошей у середньому в 1,3 рази більше, ніж у минулому році, то Верховний Суд — майже вдесятеро більше. Прихильна фінансова фортуна ще до кількох структур. Деталі у матеріалі «Бюджет в ідеалі».

У переддень Нового року Вища кваліфікаційна комісія суддів затвердила перелік питань для анонімного письмового тестування кандидатів до Верховного Суду. Це відразу ж викликало палкі дискусії як серед конкурсантів, так і інших правників. Тим більше що деякі питання були оцінені як некоректні. Про це читайте у статті «Об’єднані тестами».

Сутність організаційного забезпечення судових органів пов’язується з функціонуванням їх апарату. Сьогодні законодавчо введено такий критерій оцінки діяльності апарату, в тому числі Верховного Суду, як ефективність, рівень якої, безумовно, впливає на забезпечення права на справедливий суд. Проаналізуємо, як можна забезпечити таку ефективність в умовах нової дворівневої структури ВС. Більше про це у статті «Як розмежувати адмінкомпетенцію?».

Правовий статус помічників суддів є досить недосконалим. Фактично законодавець позбавляє їх переваг державної служби, проте залишає низку обмежень і заборон. Для того щоб краще розібратись у тонкощах статусу помічників суддів, необхідно проаналізувати їхні повноваження та відповідні терміни. Детальніше — «Допомога за статусом і без».

Судова практика

Жодна особа не може нести відповідальності за злочин, склад якого не конкретизований у кримінальному законі. Натомість у випадку з ст.375 Кримінального кодексу дотепер тривають суперечки щодо використаного в ній поняття «неправосудний». Наприкінці минулого року Верховний Суд України переадресував це питання єдиному органу конституційної юрисдикції. І незалежно від думки Конституційного Суду фактично поставив під сумнів саму можливість порушення провадження за цією статтею. Більше про це у матеріалі «Злочин із химерами».

Застосування формальних підстав, передбачених законом «Про очищення влади», для звільнення державного службовця з посади, можуть призвести до неправомірних дій. Узагальнення щодо вирішення цього питання зробив Львівський апеляційний адміністративний суд, проаналізувавши власні постанови та матеріали узагальнення практики судів округу. Деталі у статті «Перегини на місцях».

Омбудсмен та судді майже одночасно звернули увагу на позицію Страсбурга щодо питання «автоматичного» подовження строку тримання під вартою. Доки шукатимуть шляхи «остаточного і безповоротного» вирішення цього питання, суди матимуть змогу вдосконалити застосування законодавства та унеможливити негативні наслідки для громадян. Про це читайте у статті «Знайти нову мотивацію».

Держава та бізнес

Юридичний відділ повинен завчасно розробити алгоритм дій працівників під час перевірок і навчити їх його застосовувати. Коли законодавство, яке регулює певні питання, неточне або містить багато суперечностей, доцільно залучати зовнішніх консультантів — вузькопрофільних фахівців. Про ці та інші нюанси роботи корпоративних юристів розповіла керівник юридичного відділу ТОВ «ДЦ Україна» (мережа магазинів та аптек ТМ Watsons) Анна СОЛОМКО.

Юристи відзначають значно зрослу кількість санкцій до суб’єктів господарювання за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних. Причому штрафують, навіть коли це сталося з незалежних від підприємства причин. Судова практика також здебільшого на боці фіскалів. Однак активна позиція платників податків може змінити ситуацію. Про це читайте у матеріалі «Автоматичні» порушники».

Від того, як у вітчизняному законодавстві буде прописано механізм застосування ексклюзивності даних, значною мірою залежатиме стан фармацевтичного ринку і можливість появи на ньому генериків. У зв’язку із цим, перш ніж ухвалювати законодавчі зміни щодо регулювання цього режиму, слід проаналізувати досвід інших країн. До того ж відповідний проект уже зареєстрований у парламенті. Детальніше — «Альтернативна медицина».

Адвокатура

В умовах, що склалися, пріоритетним завданням як для України, так і для її міжнародних партнерів є забезпечення дієвого механізму захисту прав і свобод людини на території Автономної Республіки Крим. Не є винятком і подолання проблем, пов’язаних із реалізацією українцями правомочностей власників. Розглянемо, які ж засоби захисту прав на земельні ділянки, розташовані в АРК й м. Севастополі, є в українських та іноземних юридичних і фізичних осіб. Про це читайте у статті «Земля між двох юрисдикцій».

Закон і Бізнес