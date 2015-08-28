13.01.2017 10:56



Національне антикорупційне бюро України зареєструвало провадження та розпочало досудове розслідування за ознаками зловживання службовим становищем головою Нацбанку Валерією Гонтаревою та директором-розпорядником ФГВФО Костянтином Ворушиліним.

Про це заявив помічник генпрокурора Владислав Куценко, передає «Закон і Бізнес».

«Кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР за №52017000000000006 за ч.3 ст.365-2 Кримінального кодексу України. У рапорті я підняв питання про махінації з активами ліквідованих банків на суму близька 315,6 млрд. грн. та про можливу причетність до таких махінацій очільниці НБУ та директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Мова йде про штучне заниження вартості активів 68 ліквідованих банків з 415 млрд. грн. до 99,4 млрд. грн., з метою продажу таких активів за безцінь підконтрольним суб’єктам, що у свою чергу призводить до плачевних наслідків для економіки та до масових невиплат боргів вкладникам таких банків», — написав у Facebook прокурор.

Владислав Куценко зазначив, що передав до НАБУ лише «маленьку частину» фактів, які можуть свідчити про причетність Гонтаревої та Ворушиліна до махінацій. У найближчий час він обіцяє передати детективам НАБУ додаткові «достатньо серозні матеріали».

Закон і Бізнес