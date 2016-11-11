13.01.2017 10:22



Вища рада юстиції оприлюднила Тимчасовий порядок забезпечення охорони судів, органів та установ системи правосуддя, а також підтримання громадського порядку в них.

З текстом документу можна ознайомитися за посиланням, передає «Закон і Бізнес».

Порядок визначає механізм забезпечення охорони приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, підтримання громадського порядку в них, який здійснюється підрозділами Національної поліції України та Національної гвардії України тимчасово, на період до початку виконання в повному обсязі повноважень Служби судової охорони.

Тимчасовий порядок забезпечення охорони судів було затверджено рішенням Вищої ради юстиції від 26 грудня 2016 року № 3470/0/15-16.

Нагадаємо, що 7 листопада 2015 року у зв’язку із набуттям чинності Законом України «Про Національну поліцію» відбулася ліквідація спеціалізованих підрозділів органів Міністерства внутрішніх справ України «Грифон», які здійснювали охорону судів. Одночасно були внесені зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у частині утворення підрозділів відомчої воєнізованої охорони Державної судової адміністрації України.

Наказом Державної судової адміністрації України від 23 жовтня 2015 року № 181 утворено Державну установу «Служба судової охорони», затверджено її статут та визначено місцезнаходження. Водночас до створення у повному обсязі Служби судової охорони підтримання громадського порядку в судах тимчасово здійснюється підрозділами Національної поліції України та Національної гвардії України.

Утім, за даними Державної судової адміністрації України, станом на 15 грудня 2016 року 763 апеляційних та місцевих суди, інші органи та установи у системі правосуддя розташовані у 801 будівлі, з яких 453 (56%) не охороняються взагалі, 197 (25%) – тільки вдень, 5 (1%) – лише вночі, цілодобовою охороною підрозділами Національної поліції України забезпечується 146 (18%) приміщень.

Органи судової влади впродовж 2015–2016 років публічно неодноразово зверталися до Президента України, Прем’єр-міністра України, міністерств та відомств стосовно необхідності вирішення критичної ситуації, що склалася з охороною органів судової влади.

Закон і Бізнес