13.01.2017 09:54



Знання кандидатів на посаду судді Верховного Суду оцінюватимуть тестуванням та практичним завданням. Тест складатиметься зі 120 питань з 4 варіантами відповідей, а практичне завдання — підготовка рішення ВС за 5 годин.

Про це розповіли члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів під час презентації програми кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів Верховного Суду, передає «Закон і Бізнес».

Члени Комісії повідомили, що 30 січня 2017 року кандидати на посади суддів Верховного Суду складатимуть письмові тести, 2 лютого – виконуватимуть практичне завдання. Далі кандидати проходитимуть тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, а також співбесіду. Фінальні результати конкурсу будуть оприлюднені у березні цього року на офіційному веб-сайті Комісії.

Як зауважив член Комісії Андрій Козлов, тести є деперсоніфікованим та складатимуться зі 120 питань, кожне з яких міститиме по чотири варіанти відповідей. Триватиме тестування чотири години.

«Тестування є анонімним. Ми вжили заходів, щоб не відбувалися маніпуляції з тестовими зошитами, переклеювання ідентифікаційних кодів. Кожен кандидат дізнається про свій унікальний код тільки тоді, коли отримає завдання», – зазначив Андрій Козлов.

Частину запитань без відповідей для прикладу було оприлюднено на офіційному веб-сайті Комісії. Також Андрій Козлов поінформував, що база питань ще буде доповнюватися та удосконалюватися. Під час тестування заборонено користування нормативними актами, ноутбуками та телефонами. Безпосередньо перед тестуванням кандидату буде присвоєно індивідуальний код. Під час перевірки завдання зберігатиметься повна анонімність кандидата.

За словами члена Комісії Тараса Лукаша, результати письмового анонімного тестування підраховує комп’ютер, зчитуючи позначки на бланку відповідей, які мають бути виразними і однозначними для сприйняття заради недопущення помилок. Запитання на конкурс готували та рецензували зовнішні експерти.

«Комісія не розробляла запитань. Було створено спеціальну групу фахівців. Тести пройшли чотири рецензії, також відбувалося перехресне рецензування запитань в групі», – розповів член ВККСУ.

За словами Андрія Козлова, більшість запитань стосується спеціалізації, яку обрав кандидат, решта – конституційного права, антикорупційного законодавства та практики Європейського суду з прав людини.

Друга складова оцінювання – практичне завдання, мета якого – побачити юридичну особистість майбутнього судді. Кандидату надаватимуться судові рішення першої й апеляційної інстанцій та касаційна скарга разом із описовою частиною. Від кандидата вимагається підготовка рішення Верховного Суду з мотиваційною та резолютивною частинами, на що передбачено п’ять годин. Під час підготовки можна користуватися роздрукованими у паперовому вигляді нормативно-правовими актами, постановами Пленуму Верховного Суду України, інформаційними листами судів. Результати перевірятимуть члени Комісії. На цьому етапі оцінювання також залишається деперсоніфікованим. Максимальна кількість балів, які може отримати кандидат за виконання практичного завдання, – 120.

Кандидат може отримати під час тестування його морально-психологічних якостей та загальних здібностей максимально 200 балів. За результатами тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей психолог готує професійний висновок. Члени Комісії у цьому етапі участі не беруть; результати тестування оприлюднюватися не будуть.

Процес кваліфікаційного оцінювання кандидата завершується співбесідою, на якій Комісією використовуватимуться матеріали, що містяться в досьє.

Закон і Бізнес