27.01.2017 15:03



15 березня відбудеться VІ Всеукраїнський весняний форум ААУ з цивільного права та процесу «КИЇВСЬКА ВЕСНА». Традиційно він стане майданчиком для спілкування та обміну досвідом між адвокатами, юристами та суддями. Зареєструватися для участі можна вже зараз.

Як повідомляє генеральний інформаційний партнер заходу видання «Закон і Бізнес», Форум відбудеться у «Русь Аккорд Готель», що знаходиться за адресою: вул. Госпітальна, 4, м. Київ.

Форум покликаний створити платформу для обговорення нагальних проблем, що виникають під час здійснення представництва у цивільних та господарських справах, обговорити проблемні питання в сфері сімейного, спадкового, договірного та корпоративного права, захисту права власності та інших речових прав, обговорити очікування та перші результати системних реформ, розпочатих в 2016 році.

Метою проведення форуму є створення майданчика для професійного спілкування, обміну знаннями, досвідом, ідеями та ініціативами, а також для поглиблення знань та навичок для адвокатів, практикуючих юристів, корпоративних юристів та суддів тощо.

Зареєструватися для участі у Форумі можна за посиланням.

Ознайомитися із попередньою програмою VІ Всеукраїнського весняного форуму ААУ з цивільного права та процесу можна за посиланням.

Закон і Бізнес