До ВС потрапить той, хто влучить у сотню, вразить розкладанням аргументів на атоми та не злукавить

КСЕНІЯ МАГНУШЕВСЬКА

Щоб успішно подолати перший етап кваліфікаційного оцінювання, кандидатам на посади у Верховному Суді потрібно буде правильно відповісти принаймні на 100 тестових питань зі 120. Крім того, чітко викласти мотивувальну та резолютивну частини рішення в модельній справі. А от під час другого етапу випробування претендентам «залізуть у голову та душу».

Зміни будуть

30 січня кандидати на посади у ВС протягом 4 год. відповідатимуть на 120 тестових запитань, а 2 лютого виконуватимуть практичне завдання. На це їм дадуть 5 год. Та вже сьогодні в претендентів є деякі зауваження до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Кілька тижнів тому вона опублікувала на своєму сайті перелік запитань, які можуть трапитися кандидатам під час анонімного тестування. Деякі пункти з цього списку викликали жваву дискусію серед тих, хто має намір одягти червону мантію (докладніше у матеріалі «Об’єднані тестами»).

Як пояснив під час презентації програми кваліфоцінювання для кандидатів до ВС член ВККС Тарас Лукаш, комісія не займалася розробленням згаданих питань. «Була створена робоча група фахівців, яка готувала ці питання. Тести пройшли дві, три чи навіть чотири рецензії. І, наскільки мені відомо, питання мали рецензуватися Національною школою суддів», — розповів «кваліфікаційник».

Його колега Андрій Козлов зауважив, що зараз комісія виконує величезну роботу, аби жодне запитання не трактувалося кандидатами двояко. «Коли ми побачили те, що нам прийшло (перелік питань. — Прим. ред.), у нас, як у юристів, як і у вас, виникли деякі запитання до запитань. Подивившись на запитання і порівнявши їх з відповідями, побачили: деякі з них «безнадійні», ми прибрали їх. Питання, які ще можуть бути доопрацьовані, були викладені на сайті. Окремі, очевидно, зазнають змін. Ми очікуємо на ще одну партію запитань, які теж рецензуємо», — повідомив А.Козлов.

Тож претендентам зарано розслаблятися: незабаром ВККС підкине їм для роздумів ще, напевно, кілька сотень питань.

Пожертвувати балами або кандидатами

Крім того, члени ВККС розповіли, що під час тестування кожна правильна відповідь оцінюватиметься в 0,75 бала (максимально можна отримати 90 балів). Тестове завдання складатиметься з таких запитань: 8,33% — щодо конституційного права; по 4,17% — стосовно антикорупційного законодавства та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; 83,33% — щодо відповідної юрисдикції (адміністративної, господарської, кримінальної та цивільної).

«На мою думку, питань, які стосуються загальноєвропейського досвіду, мало б бути більше», — зауважив А.Козлов, який у той час, коли комісія розподіляла запитання, ще не був її членом.

Поки що ВККС не встановила, який бал буде прохідним. «Він визначатиметься після того, як ми побачимо кількість балів, яку наберуть кандидати. Для чого це робиться? Якщо ми визначимо мінімальний бал 80, тоді можна сказати: конкурс на посади у ВС не відбудеться», — пояснив Т.Лукаш.

Утім, А.Козлов уважає, що прохідний бал все ж таки має бути високим — не менш як 75. Якщо комісія дійсно визначить, що претендентам на мантії необхідно набрати мінімум стільки балів, то вони мають правильно відповісти щонайменше на 100 запитань. Але, звичайно, краще взагалі не помилятися: так зростають шанси перейти до наступного етапу.

До речі, бали рахуватиме автоматизована система, тож суб’єктивний фактор у цьому процесі повністю виключений. Всі тести будуть деперсоніфіковані. «Упевнений, що жодних зловживань з боку членів ВККС не буде», — пообіцяв Т.Лукаш.

Крім того, наголосив його колега, ВККС ужила всіх можливих заходів, аби не було маніпуляцій з тестовими зошитами, зокрема не переклеювалися ідентифікаційні елементи. «Нагадаю, що це тестування є анонімним, і дуже важливо цю анонімність зберігати, а не привертати увагу до свого завдання. Думаю, що ми зможемо запобігти будь-яким спробам фальсифікацій. Упевнений, що в більшості кандидатів вистачить знань, снаги та натхнення вирішити тестові питання. Тож зберігайте спокій та анонімність», — зауважив А.Козлов.

Мотивуй чітко

Водночас «кваліфікаційники» зізнаються: на етапі виконання кандидатами практичного завдання буде «певний суб’єктивний підхід». Адже опуси претендентів перевірятимуть члени ВККС. Утім, останні переконують, що вживаються всі заходи, аби «мінімізувати цей суб’єктивізм». Так, оцінки за практичне завдання виставлятиме кожен з трьох представників колегії ВККС. Також «кваліфікаційники» беруть самовідводи щодо осіб, до яких «відчувають симпатію чи антипатію».

Що стосується оцінювання практичного завдання, то найбільше за його виконання можна отримати 120 балів. Претенденти писатимуть судове рішення за фабулою. «Ми хочемо побачити, скажімо так, юридичну особистість кандидата. Тому вирішили відійти від необхідності складати описову частину рішення, адже це вміють робити майже всі. Відтак передбачили необхідність написання кандидатами мотивувальної та резолютивної частин рішення», — зазначив А.Козлов.

Він звернув увагу на те, що нині в багатьох судових рішеннях незрозуміло, де закінчується описова частина і починається мотивувальна. За його словами, використовуючи у вердиктах слова на кшталт «як убачається», «відтак», володарі мантій фактично приховують відсутність будь-якої думки.

Також «кваліфікаційник» навів для прикладу американську школу написання рішень: судові акти є чіткими, зрозумілими, і кожен аргумент тієї чи іншої сторони процесу «розкладений на атоми чи молекули». «Ми не хочемо бачити у ВС людей, які будуть уподібнюватися до помічників суддів минулих часів, яким казали: «Ось результат, обґрунтуй його». Яка там нісенітниця не була б, потрібно було знайти обґрунтування», — підкреслив А.Козлов.

За його словами, якщо хтось із кандидатів знайде спосіб викласти мотивувальну частину не в тому вигляді, як це заведено у вітчизняній традиції, то комісія це тільки вітатиме. «Наприклад, хтось застосує рубрикацію чи щось інше. Ми не бачимо в цьому проблеми», — зазначив «кваліфікаційник».

Психологічна перевірка

Вирішальним все ж таки буде другий етап кваліфоцінювання: дослідження досьє та співбесіда з претендентами. До того ж останні пройдуть ще одне тестування: перевірятимуть їхні морально-психологічні якості та загальні здібності. А потім кандидати спілкуватимуться віч-на-віч з психологом.

«Ми вперше намагаємося подивитися на суддю як на людину. Але чомусь багато хто пручається. Ми дійсно хочемо певною мірою залізти в голову і душу. Це потрібно зробити. Виключно тестування професійних знань та навичок жодним чином не несе превентивного навантаження і не запобігає потраплянню до системи негідних кандидатів», — зізнався А.Козлов.

На думку експертів, саме на етапі «психоаналізу» та співбесіди з «кваліфікаційниками» відсіється чи не найбільша кількість претендентів на червоні мантії. Адже, по-перше, не кожен наважиться відкрити душу ВККС та дозволить порпатися у своїх потаємних думках. А по-друге, в оцінюванні кандидатів матимуть місце суб’єктивні підходи, які не піддаються ні «мінімізації», ні «об’єктивізації».

ПРЯМА МОВА

Андрій КОЗЛОВ,член Вищої кваліфікаційної комісії суддів:

— Ми дуже сподіваємося, що кандидати на посади суддів ВС не дадуть нам можливості встановити бар’єр, нижчий за 75 балів. Це було б сумно, якби нам довелося йти на такі поблажки. Але в принципі ми готові до того, щоб не набрати всю ту кількість, яку від нас хочуть побачити. Якщо кандидати виявляться гіршими, ніж очікуємо ми, суспільство, то, очевидно, суддів у першому доборі буде менше, ніж 120. Наскільки менше — залежить від самих кандидатів.