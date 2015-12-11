12.01.2017 16:25



Популярність Єдиного реєстру боржників, який нещодавно запустив Мін’юст, у перші роки свого існування може бути співрозмірною із відвідуваністю соціальних мереж.

Таку думку висловив радник Spenser & Kauffmann Олексій Соломко, коментуючи виданню "Закон і Бізнес" початок роботи систематизованої бази даних про боржників, яка є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження України.

На думку О. Соломка, проблема поінформованості особи про те, що відносно неї відкрито виконавче провадження є досить болючою. «Часто адреси фактичного місця проживання особи, місця її реєстрації та місцезнаходження її майна не співпадають, — пояснює він. — І у виконавчому провадженні особа може бути «прив’язана» до будь-якої з цих адрес. А якщо додати до цього ще фактичну та юридичну адресу місця її роботи, а також проблему забезпечення органів влади конвертами і марками та строки відправки кореспонденції…».

Саме тому, на думку юриста, здійснення виконавчого провадження відносно особи може стати вельми неприємним сюрпризом. У підтвердження він наводить такі приклади. «Під час перетину державного кордону можна дізнатися про наявність, комунального чи іншого боргу або нарахованої заборгованості по аліментам. За несплачений штраф несподівано може бути затриманий автомобіль. При цьому, особа могла погасити борг, але у виконавця про це ще немає інформації», — говорить О.Соломко.

Не менш вражаючими є випадки, коли особа дізнається про наявність у неї невиконаних зобов’язань вже після реалізації майна, переконаний юрист, наприклад, коли до квартири заходить новий власник і розповідає, про те що відносно особи, виявляється, здійснювалось виконавче провадження і особа пропустила можливість самостійного розрахунку по боргу.

«Саме тому створення такого реєстру боржників має вирішити проблему неузгодженості роботи виконавців. І такий спосіб вирішення проблеми може стати більш дієвим, аніж направлення смс-повідомлень про відчуження майна особи, — переконаний він. — Крім іншого, держава може розраховувати на підвищення рівня фактичного виконання рішень. Адже багато хто з боржників не проти виконати зобов’язання самостійно. Але в них просто немає інформації про винесення відповідного рішення або до особи фактично неможливо довести цю інформацію».

Безумовно, відкритість реєстру стимулюватиме і до доброчесності пересічних громадян. Перед тим як мати справу з будь-якою особою тепер можна подивитись інформацію про кількість та суму невиконаних особою боргових зобов’язань. Тим більше, що в угодах із відчуженням майна, яке підлягає державній реєстрації, нотаріус чи державний реєстратор зобов’язані будуть блокувати таку угоду у разі відчуження майна боржником при непогашених зобов’язаннях.

Водночас, О. Соломко звертає увагу, що цей реєстр минає боржників за рішеннями зобов’язального характеру, тобто, там, де не йдеться про стягнення коштів.

«В цілому ж, у перші роки існування реєстру боржників можна очікувати, що його відвідування буде співмірним із популярністю соціальних мереж», — прогнозує він.

Закон і Бізнес