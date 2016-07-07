12.01.2017 17:03



Експертна комісія програми професійного розвитку «Адвокат майбутнього» сформувала та оприлюднила список першої сотні учасників. Їх очікує курс навчання з професійної етики, взаємодії опонентами в суді, а також зв'язків з громадськістю та медіа.

Про це виданню «Закон і Бізнес» повідомили у експертній комісії Програми.

До першої сотні учасників програми професійного розвитку «Адвокат майбутнього»-2017 увійшли:

Байдик Олександр Анатолійович

Балковий Руслан Леонідович

Бляшин Микола Степанович

Борис Станіслав Андрійович

Борисенко Владислав Анатолійович

Братовченко Максим Анатолійович

Буглак Валентина Вікторівна

Бухтояров Роман Олександрович

Веремій Тетяна Миколаївна

Власюк Катерина Петрівна

Водопийко Христина Тарасівна

Галагуз Віталій Васильович

Глотов Микола Сергійович

Горін Олексій Олександрович

Гречківський Іван Павлович

Гриценко Людмила Олександрівна

Грішин Євген Олексійович

Грушовець Євген Анатолійович

Гурковська Наталія Володимирівна

Дитинко Оксана Володимирівна

Донець Артем Анатолійович

Дорошенко Наталія Анатоліївна

Дубчак Леся Сергіївна

Дьоміна Мирослава Володимирівна

Жуков Сергій Вікторович

Задоєнко Олексій Володимирович

Іванов Олег Олександрович

Кадієвський Олександр Сергійович

Карапетян Акоп Рубенович

Касьян Микола Степанович

Качан Роман Юрійович

Кінебас Олексій Михайлович

Кіт Христина Ігорівна

Ковалевська Катерина Миколаївна

Коваленко Євгенія Вікторівна

Коломієць Валерія Рудольфівна

Кравченко Тетяна Іванівна

Кравчишин Руслана Богданівна

Кузьмінський Олексій Олександрович

Кухар Анна Володимирівна

Куценко Володимир Вікторович

Лебідь Олександра Павлівна

Лежух Тетяна

Лінчевський Денис Юрійович

Логойда Тетяна Василівна

Маковій Олег Євгенійович

Маліновська Світлана Володимирівна

Мандрик Ганна Миколаївна

Маркочева Наталія Вікторівна

Мартинюк Назар Романович

Марусяк Володимир Ярославович

Матвієнко Вікторія Василівна

Мельніченко Тетяна Сергіївна

Миланич Андрій Михайлович

Михайленко Віра Володимирівна

Міськів Оксана Тарасівна

Могильницький Віктор Юрійович

Молодецький Ростислав Анатолійович

Назаренко Олексій Олександрович

Наконечний Віталій Леонідович

Ніжніченко Ольга Анатоліївна

Ногачевський Віктор Вікторович

Нуралін Микита В’ячеславович

Овчаров Денис Геннадійович

Огорілко Юрій Володимирович

Осіпов Андрій Олексійович

Осудар Оксана Петрівна

Осьмак Яніна Валеріївна

Пєров Андрій Петрович

Писарев Ярослав Володимирович

Плецька Юлія Вікторівна

Поляцько Олена Юріївна

Попов Максим Миколайович

Приходько Олександр Іванович

Прохорова Ганна Олегівна

Путраймс Ілмарс Ілмарович

Радушинська Наталія Вацлавівна

Ребрик Ярослава Степанівна

Рейзін Михайло Володимирович

Рижко Ганна Олексіївна

Садикова Зінаїда Петрівна

Семенюк Ольга Григорівна

Сербін Ірина Іванівна

Сербіна Анастасія Валеріївна

Сергєєва Світлана Йосифівна

Сімонян Едгар Робертович

Сінько Ольга Аркадіївна

Сіра Аліна Василівна

Сітніков Андрій Володимирович

Скіць Станіслав Миколайович

Смотров Олег Іванович

Сомок Олена Анатоліївна

Старовойтова Марина Володимирівна

Стефанко Уляна Дмитрівна

Стоянов Микола Михайлович

Сьора Оксана Миколаївна

Теплицький Максим Ілліч

Туз Святослав Олександрович

Удовиченко Сергій Володимирович

Федькович Галина Володимирівна

Філатова Алла Валеріївна

Хмелевська Наталя Володимирівна

Хомич Роман Володимирович

Цику Неля Василівна

Черватюк Юлія Вікторівна

Чорний Юрій Олександрович

Шара Євгена Миколаївна

Ширант Алла Анатолiiвна

Шкурідін Євген Євгенович

Шутяк Софія Володимирівна

Яремко Оксана Михайлівна

Нагадаємо, програма «Адвокат майбутнього» реалізується Асоціацією правників України (АПУ) та Всеукраїнським об’єднанням адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу (BALAP) за підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», який впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти у партнерстві з Координаційним центром з надання правової допомоги та фінансується урядом Канади.

Старт навчання заплановано на лютий 2017 року та проходитиме у чотирьох містах країни — Києві, Львові, Одесі та Харкові. Навчання буде безкоштовним для всіх адвокатів, які пройдуть конкурсний відбір.

Закон і Бізнес