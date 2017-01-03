Влада Сінгапуру посилила візові вимоги до туристок віком до 30 років. Таке рішення прийнято у зв’язку з численними випадками «нелегальних дій» з їхнього боку.
Які саме правопорушення вчиняють молоді туристки, не уточнюється. Проте тепер від них, крім стандартних умов, вимагатимуть інформацію про програму перебування в Сінгапурі, терміни й приблизний бюджет поїздки. Ще молодим жінкам необхідно надати довідку з місця роботи із зазначенням зарплати і посади, а також підтвердження відпустки на період вояжу. Якщо заявниця не працює, вона повинна пред’явити виписку з банку про стан рахунку.
Сінгапур також змінив порядок проходження паспортного контролю. Тепер у туристів, котрі прилітають у республіку, братимуть в аеропорту відбитки пальців кожного разу, перш ніж вони потраплять на територію держави або покинуть її. Нововведення стосується всіх мандрівників, старших за 6 років.
З 1 грудня 2009 р. посольства Сінгапуру припинили прийом заяв на отримання віз. Ця функція була покладена на авторизованих партнерів департаменту міграції та контролю республіки.
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