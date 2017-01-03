14.01.2017 14:51



Російська православна церква пропонує ввести адміністративне покарання за вживання нецензурної лексики в громадських місцях, «щоб відучити людей від цього неподобства».

Голова синодального відділу зовнішніх церковних зв’язків митрополит Волоколамський Іларіон заявив у ефірі одного з телеканалів: «Ми не повинні опоганювати своє життя і навколишній світ словами, які вживати не личить». Він зізнався, що за свої 50 років не вимовив жодного матюка, навіть коли 2 роки служив у армії.

Радіостанція «Эхо Москвы» відзначає, що в деяких російських регіонах вже заборонено лихословити в громадських місцях, зокрема в Бєлгородській області. Крім того, лайку можуть розцінити як дрібне хуліганство й стягнути штраф у сумі від 500 до 1000 руб. або взяти під арешт на строк до 15 діб.

Навесні 2014 року в РФ був прийнятий закон про заборону нецензурної лайки на концертах, в театральних постановках, на розважальних заходах, а також при показі фільмів у кінотеатрах. За його порушення передбачені великі штрафи. Рік перед тим було законодавчо заборонено лихословити в ЗМІ.