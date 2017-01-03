14.01.2017 12:46
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Італійського диригента усунули від роботи після того, як під час виступу на святковому дитячому шоу він заявив, що Діда Мороза не існує.
Інцидент стався 29 грудня в римському концертному залі Парко-дела-Музика, де показували спектакль за мотивами діснеєвського мультфільму «Крижане серце». Диригента Джакомо Лопрієно обурила поведінка глядачів, які почали покидати зал, не чекаючи закінчення шоу, щоб уникнути черг у гардеробі.
В якийсь момент чоловік узяв мікрофон і заявив: «Діда Мороза в будь-якому випадку не існує». Дії музиканта розізлили батьків і викликали сльози в дітей.
Організатори спектаклю поспішили запевнити, що не мають стосунку до висловів Д.Лопрієно.
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