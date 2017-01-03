14.01.2017 10:38



В Болгарії в День батька чоловіки пікетували судову владу. Вони незадоволені тим, що сплату аліментів їм присуджують, а право на спілкування з дітьми — ні.

В День батька, який у Болгарії відзначають 26 грудня, перед судовою палатою в столиці країни Софії відбувся пікет розлучених чоловіків. Вони висловили незадоволеність тим, що суди своїми рішеннями стягають з них аліменти, але не гарантують спілкування з дітьми.

Розгнівані татусі наполягали на тому, що право батька на спілкування з дитиною повинне бути забезпечене, попри розлучення.